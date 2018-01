Cerj investirá R$ 198 milhões em área de concessão A Cerj, distribuidora de energia elétrica que atende 66 municípios do Rio de Janeiro, anunciou hoje que investirá R$ 198 milhões este ano em sua área de concessão. De janeiro de 1997 a dezembro de 2002 a companhia já alocou investimentos de R$ 1 bilhão, sendo que R$ 1 milhão somente na recuperação e modernização dos sistemas técnico e comercial da empresa. A Cerj destacou que entre as principais ações para 2003 estão projetos de recuperação de perdas e de inadimplência, projetos de melhoria de qualidade, ligação de novos clientes, renovação tecnológica e conclusão do Programa Luz no Campo. Especificamente no caso da universalização dos serviços, este programa atingirá 20 mil clientes rurais com energia, com investimento total de R$ 60 milhões. A empresa informou ainda que os trabalhos de combate ao furto de energia foram intensificados este ano.