Cerj investirá R$ 240 milhões em melhoria na distribuição A Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro (Cerj) planeja investir R$ 240 milhões em 2004. O presidente da companhia, José Inostroza, disse que os recursos serão utilizados na melhoria da qualidade da rede de distribuição e na solução de gargalos no atendimento, como os que ocorrem atualmente na Região dos Lagos. A Cerj se prepara para atender às novas metas de qualidade que serão estipuladas para o setor em 2005 e trabalha na implantação de uma rede de distribuição menos vulnerável a furtos. Segundo o executivo, a meta é reduzir as perdas de energia dos atuais 22,3% para entre 18% e 19%. Na Região dos Lagos, a empresa vai duplicar a capacidade de atendimento, com o objetivo de evitar quedas freqüentes no fornecimento durante o período de férias. A Cerj atende 66 municípios do Estado do Rio, abrangendo 73% do território fluminense. Reajuste de tarifas O presidente da Cerj, José Inostroza, afirmou hoje que a empresa vai acatar qualquer decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) com respeito às tarifas cobradas dos consumidores. "A tarifa no nosso setor é regulada e temos que atender ao que os órgãos competentes determinarem. ", disse. Segundo ele, se a conclusão do TCU e da Aneel for pela redução de tarifas, a empresa vai acatar a decisão. Por decisão do Tribunal de Contas da União, a Aneel terá que rever os reajustes tarifários concedidos às distribuidoras de energia este ano. Inostroza disse que esse tipo de inferência não afugenta o investidor estrangeiro. Contudo, ele admite que "nenhum investidor gosta de um ambiente com muitas mudanças". Recursos do BNDES A Cerj ainda não decidiu se vai aderir ao Programa de Capitalização das Distribuidoras de Energia do BNDES. A empresa está preparando lançamento de debêntures (títulos que pagam ao investidor uma taxa de juros) para alongar sua dívida de curto prazo junto a investidores privados, que hoje soma R$ 250 milhões. Além disso, nos últimos 20 meses a Endesa, empresa espanhola que controla a distribuidora, transformou em capital da Cerj R$ 1,4 bilhão que tinha em créditos junto à companhia. Essas duas operações servem como pré-requisito para que a Cerj se candidate aos recursos do BNDES. A empresa acabou de sacar R$ 47 milhões junto ao banco de fomento, dentro do programa de recuperação dos recursos da CVA. Nos próximos meses, ainda virão mais duas parcelas. No total, a empresa receberá R$ 90 milhões em recursos da CVA. Inostoza disse que a Cerj, independente do programa de capitalização, vem conversando com o BNDES sobre a possibilidade de financiamentos para futuros investimentos.