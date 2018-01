Cerj lança programa para evitar falta de energia no verão A Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro (Cerj) lançou no domingo seu Plano Verão, para garantir a qualidade de atendimento com o aumento de demanda de energia elétrica esperado para os próximos três meses. Adotado deste 1997, o programa prevê que nesse período dobre o número de equipes de emergência e manutenção na região dos lagos e aumente em 50% em outros municípios. O programa também quer a ampliação do quadro de operadores das principais subestações e a criação de outra subestação móvel de 15 MVA, para suprir emergências. A Cerj iniciou o processo de lavagem de rede nas regiões de praia, para evitar a salinidade nos isoladores. O procedimento, segundo a empresa, reduz em até 80% o risco de interrupções do fornecimento de energia elétrica.