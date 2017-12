Cerj reajusta suas tarifas em 15,91% A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou, há pouco, o reajuste anual nas tarifas de energia elétrica da Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro (Cerj). Segundo a Aneel, o aumento será aplicado em duas etapas. A primeira, a ser cobrada a partir do dia 31 de dezembro, será de 15,91%, e a segunda, a partir de 7 de fevereiro de 2001, será de 1,90%. A adoção de um reajuste parcelado, segundo explicação da diretoria da agência, segue a prática de Furnas Centrais Elétricas, que também dividiu em duas parcelas o aumento da energia que fornece à Cerj. O reajuste anual das concessionárias está previsto no contrato de concessão do serviço. A Cerj abastece 64 municípios no Estado do Rio de Janeiro, além do município mineiro de Bocaina de Minas. A companhia possui 1,5 milhão de unidades consumidoras de energia