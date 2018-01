Cerj suspende cortes e paga bônus a todos A Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro (Cerj), que atende cerca de 1,6 milhão de pessoas, suspendeu os cortes de luz dos clientes residenciais por causa da nova resolução, publicada ontem no Diário Oficial da União, pela Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE). Esta determinação reabre os prazos para os pedidos de revisão da meta de consumo e suspende o corte até que o consumidor receba em casa a resposta da empresa, caso ele envie nova solicitação. Mas a distribuidora informa que menos de 1% dos clientes ultrapassaram a meta estariam sujeitos ao corte. A distribuidora também informou que pagará bônus a todos os clientes, mesmo àqueles que tenham consumo maior que 100 kWh e economizaram mais do que os 20% estipulados na conta de luz. A arrecadação com a cobrança de sobretaxa em julho ficou em torno de R$ 6,5 milhões. Deste total, já foram pagos R$ 4,2 milhões. A prioridade é para os clientes que consomem abaixo de 100 kWh. Novos pedidos de revisão da meta Para os consumidores que se encaixam nas novas determinações da resolução da GCE, foi reaberto prazo para pedido de revisão da meta de consumo (veja mais detalhes no link abaixo). Os clientes da Cerj devem enviar carta para o seguinte endereço: Cerj Racionamento, Niterói ? RJ, Caixa Postal 100 311, Cep. 24.001-970. Ou protocolar as solicitações em uma das 50 agências da empresa. Vale lembrar que, independente do pedido, o consumidor deve anexar documentos que comprovem a necessidade de revisão da meta.