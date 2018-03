Cerveja Kaiser será vendida na Austrália e Nova Zelândia A cervejaria canadense Molson informou hoje que assinou um contrato com a Independent Liquor para distribuição e venda da cerveja produzida pela Kaiser no Brasil na Austrália e Nova Zelândia. A marca brasileira foi rebatizada de Bravara para os mercados da Europa e Ásia. Os termos financeiros do negócio não foram divulgados. No comunicado, a cervejaria anunciou que a bebida sairá direto das fábricas brasileiras para os dois países. O acordo "marca o início da segunda fase de consolidação da presença internacional da marca brasileira após o lançamento no Canadá, no verão de 2003", afirma o comunicado.