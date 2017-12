Cerveja Quilmes já passou a mãos brasileiras, diz jornal Na Argentina, o jornal Clarín destaca em uma das suas manchetes econômicas: "A cerveja Quilmes já passou totalmente a mãos brasileiras". Segundo o diário, a notícia de que a Ambev aumentou a sua participação acionária na cervejaria argentina de 56,7% para 91,18% "sacudiu os empresários locais". O Clarín também observa que até o ano passado a família que era proprietária da Quilmes indicava que queria permanecer no controle da empresa e que a mudança de posição se deu, segundo observadores entrevistados pelo jornal, porque o preço (US$ 1,2 bilhão) "supera todas as expectativas". O jornal chama atenção para o papel do Brasil como investidor na Argentina. "Já antes desta compra, o Brasil era o principal investidor no país. Desde a desvalorização, foi somando uma pérola atrás da outra: Pecom, Loma Negra e Swift, desmentindo assim a falta de interesse internacional."