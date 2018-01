Cervejaria Colônia e Grupo Imperial fecham parceria Para se contrapor às gigantes multinacionais AmBev e Coca-Cola, fortalecer suas marcas de cervejas, refrigerantes e sucos e avançar no mercado, a paranaense Cervejaria Colônia e o goiano Grupo Imperial firmaram uma aliança estratégica que começa a vigorar amanhã, dia 25. As duas linhas de produtos passam a ser fabricadas e distribuídas conjuntamente em todas as áreas de atuação das companhias. O Grupo Imperial, fabricante de refrigerantes e sucos que levam as marcas Goianinho, Pitchula, American Cola, Tampico, Birinight, La Fruit e outros, passa a fabricar e distribuir as cervejas Colônia Pilsen, Colônia Malzbier, chope escuro e chope claro e a cerveja Sambadoro, que é exportada para mais de 15 países e chega ao mercado nacional em julho próximo. O grupo instalado em Goiânia está há 40 anos no mercado e é hoje o terceiro maior na produção de refrigerantes da região Centro-Oeste, perdendo apenas para a AmBev e Coca-Cola. Por sua vez, a Cervejaria Colônia, com sede em Toledo, no Paraná, e fábricas em Santa Maria (RS), Santa Helena (PR) e Uberlândia (MG), ampliará sua área de atuação com a fabricação e distribuição de todos os produtos do Grupo Imperial nas regiões Sudeste e Sul do Brasil, mercado já conhecido da cervejaria. "Desta forma, os dois grupos e suas parceiras franqueadas e coligadas passam a manter um mix forte de produtos", afirma o diretor superintendente do grupo Imperial, Fernando Pinheiro. "Com a troca de experiências operacionais, criaremos fortes marcas com presença em todo o território nacional." Pinheiro explica que fazem parte desse negócio estratégica todas as franquias e parceiras do Grupo Imperial, situadas no Maranhão, Paraíba, Bahia, Tocantins, e as parceiras da Cervejaria Colônia - a Bebidas Primor, de São Paulo, e a Refrigerantes Golé, de Minas Gerais. O diretor da Colônia, Saul Brandalise Junior, afirma que "a intenção é fortalecer essa parceria para o lançamento de futuras marcas no mercado". Os executivos de ambas as companhias não quiseram divulgar faturamento e crescimento de volume previsto para 2003. As negociações começaram em abril de 2002 e dois meses depois foi fechada a aliança.