Cervejaria terá três marcas globais: Stela Artois, Becks e Brahma A nova cervejaria InterbrewAmBev, criada a partir da união da brasileira com a belga, contará com três marcas globais: a belga Stela Artois, a alemã Becks e a brasileira Brahma. Essa é a primeira vez, de acordo com a AmBev, que uma cerveja brasileira será vendida em todo o mundo. De acordo com a companhia, essa penetração facilitará a entrada de outras marcas da empresa brasileira no mercado externo, especialmente do Guaraná Antarctica. As operações serão comandadas a partir do Brasil, que será responsável pelos negócios das três Américas, e também da Bélgica, que cobrirá os negócios na Europa e Ásia. Pelos cálculos das companhias, serão geradas economias da ordem de US$ 350 milhões por conta das sinergias proporcionadas pela união. Esses ganhos advêm de licenciamento de marcas, como o da Brahma, para novos mercados, além de compartilhamento de melhores práticas empresariais entre os dois grupos. Juntas, as cervejarias terão cerca de 70 mil empregados e estarão presentes em 32 países. A AmBev e a Interbrew estão presentes em seis dos sete mercados que crescem mais rapidamente, segundo comunicado distribuído pela companhia brasileira. Essa presença representa 77% da expectativa de crescimento global. A China, onde a empresa resultante estará presente, possui uma participação de 48% em cada 100 novos litros de consumo de cerveja. O Brasil tem fatia de 10%, o México, de 7%, a Rússia, de 6%, os Estados Unidos, de 3%, a Polônia, de 3% e a Ucrânia, de 3%. Leia mais Fusão AmBev/Interbrew é destaque na Europa AmBev tem lucro líquido de R$ 1,411 bilhões em 2003 AmBev não está sendo comprada, diz InterBrew Lucro da Interbrew subiu 9,1% em 2003, abaixo do esperado Ações da Interbrew caem 5,35% com anúncio de acordo Ambev e Interbrew anunciam termos de troca de ações Ambev admite vazamento de informações sobre fusão Ambev será investigada por uso de informação privilegiada AmBev anuncia que negocia várias operações com Interbrew Negociação AmBev-Interbrew derruba ações na Bélgica