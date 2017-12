Cesp deve ser vendida até abril de 2001 O secretário de Energia de São Paulo, Mauro Arce, anunciou ontem que o governo estadual está concentrando seus esforços para vender a Cesp Paraná entre março e abril de 2001. "Vamos iniciar o enchimento do lago da usina de Porto Primavera a partir de 31 de janeiro, quando termina a piracema". Segundo Arce, enquanto o período de reprodução dos peixes não for concluído, a Cesp não poderá elevar o represamento de 253 metros acima do nível do mar para 259 metros. Este foi o principal argumento utilizado pelos grupos pré-identificados para disputar a compra da Cesp Paraná como justificativa à desistência da compra da estatal.