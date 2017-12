Cesp fecha emissão de US$ 300 mi em eurobônus O WestLB e o Banco Finantia anunciaram hoje que fecharam a operação de emissão de US$ 300 mi em eurobônus da Cesp. Os papéis terão vencimento em três anos. Essa será a primeira emissão de um programa que totalizará US$ 700 mi. Na semana que vem, a Cesp iniciará um roadshow, que incluirá apresentações na Europa e EUA. A emissão dos eurobônus deve ocorrer em duas semanas, segundo os bancos.