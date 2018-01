Cesta básica acumula variação negativa de 0,22% O custo médio da cesta básica calculado diariamente pela Fundação Procon/Dieese acumula variação negativa de 0,22% em 2001. Até quinta-feira, a cesta apresentou alta de 0,18% no acumulado da semana. Segundo análise do Procon, a pequena alta da semana ocorreu porque foi antecedida por um dezembro com preços relativamente baixos considerando-se as altas típicas do período de festas e 13.º salário. Ainda assim, a previsão do Procon é de variação negativa do valor médio da cesta para o mês de janeiro, como tradicionalmente ocorre. Os ovos se destacaram entre os produtos com as maiores altas, 5,88%, seguidos pelos itens de mercearia, com alta de 2,05%. Os produtos in natura apresentaram na semana aumento de 2,71% em relação à semana anterior nos supermercados. A vagem, a cebola e a abobrinha foram os produtos com os maiores aumentos, de 17,9%, 16,4% e 15,8%, respectivamente. Nas feiras livres, os in natura subiram em média 1,1%. O preço do maço de espinafre foi o que apresentou maior variação, de 10,68%.