Cesta básica : alta de 0,75% na 3ª prévia Pesquisa da Fundação Procon em parceria com o Dieese revela que o valor da cesta básica na terceira semana de outubro de 2000 teve alta de 0,75%. O preço médio, que no dia 11/10/2000 era R$139,58, passou para R$ 140,63, em 19/10/2000. Por grupo, foram constatadas as seguintes variações: Alimentação 0,22%, Limpeza 1,84% e Higiene Pessoal 3,86%. A variação acumulada no mês de outubro é de 0,22%. No acumulado do ano, a cesta variou 1,17%. Já nos últimos 12 meses, a variação foi de 8,16%. Após o período com altas intensas e consecutivas, verificado entre a segunda quinzena de julho e meados de agosto de 2000, por conta da entressafra antecipada e das geadas de julho, a cesta vem apresentando um panorama estável, comparável ao verificado no primeiro semestre do ano, porém em patamares mais elevados. Entre os dias 15/8 a 19/10 seu custo oscilou entre o valor mínimo de R$ 137,29, em 18/8 e o máximo de R$ 141,84, em 26/9/2000. Entre os dias 13 a 19 de outubro, os produtos que mais subiram foram: Itens Variação Maiores altas Absorvente + 6,25% Papel higiênico fino br. + 5,67% Detergente + 5,13% Desodorante spray + 4,63% Alho + 4,50% Maiores quedas Queijo muzzarela fatiado -3,27% Café papel laminado -1,62% Macarrão c/ ovos -1,35% Óleo de soja -1,12% Carne de primeira -0,95%