Cesta básica atinge maior valor do Real A cesta básica do paulistano subiu 0,85% ontem, de acordo com pesquisa diária da Fundação Procon. O preço médio, que era de R$ 140,65 ontem, passou para R$ 141,84. Esse é o maior valor da cesta, desde o início do Plano Real. O grupo Alimentação subiu 0,87%; Limpeza, 0,66%; e Higiene Pessoal, 0,85%. A alta acumulada da cesta no mês é de 2,37%; nos últimos 30 dias, de 2,80%; no ano, 2,04%; e nos últimos 12 meses, 14,08%. A variação acumulada desde a implantação do Plano Real é de 33,31%. O custo mínimo apurado foi de R$ 100,98 e o máximo, de R$ 199,77, revelando diferença de 98%.