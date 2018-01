Cesta básica atinge nova alta e chega a R$ 143,11 O preço da cesta básica em São Paulo continua a bater recordes. Segundo pesquisa diária da Fundação Procon, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, o valor médio da cesta básica subiu 0,44% de ontem para hoje e atingiu R$ 143,11, o maior desde o início do Plano Real (julho/94). É a terceira vez neste mês que a cesta bate o recorde. Dos grupos de produtos acompanhados, alimentação teve alta de 0,54% hoje, enquanto os artigos de limpeza subiram 1,61% e os de higiene pessoal caíram 1,61%. Em março, a cesta báscia acumula alta de 3,19% e no ano a evolução é de 1,19%. Dos 68 produtos cujos preços são acompanhados pelos técnicos do Procon, 28 tiveram alta hoje, 17 baixaram e 23 permaneceram estáveis. Os maiores aumentos de preços nesta terça-feira foram da salsicha avulsa (+3,79%), cebola (+3,13%) e sabão em pó Minerva (+3,06%). As principais quedas ficaram com o desodorante spray (-2,61%), açúcar (-2,56%) e alho (-1,51%). O levantamento do Procon é feito em 70 supermercados, nas cinco regiões da cidade: Centro,Norte, Sul, Leste e Oeste.