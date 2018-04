Cesta básica atingiu maior cotação desde 94 O preço médio da cesta básica atingiu ontem R$ 165,30, o maior valor registrado desde o início do Plano Real, em 1.º de julho de 1994. Pesquisa realizada pela Fundação Procon de São Paulo em 70 supermercados da cidade revela que a cotação média da cesta básica subiu 1,09% em apenas um dia, de segunda-feira para ontem, quando a pesquisa voltou a ser divulgada. A alta da cesta básica da segunda para a terça-feira foi impulsionada pelos produtos de higiene pessoal que ficaram 2,57% mais caros, seguidos pelos alimentos com alta de 1,02% e os artigos de limpeza (0,06%). Dos 68 itens pesquisados, 36 tiveram reajuste, 12 ficaram com preços estáveis e 20 produtos foram exibidos nas prateleiras dos supermercados com preços menores. Os maiores aumentos de preço ocorreram no papel higiênico fino branco Neve (3,47%), no café em pó Caboclo (3,32%) e na salsicha avulsa (3,29%). As maiores quedas foram registradas no detergente Minerva Plus (-10,34%), no sabonete Palmolive Verde (-4,26%) e no preço do sabão em barra Brilhante (-2,04%). Neste mês, o custo da cesta básica subiu 3,19% e 4,08% nos últimos 30 dias. No ano, a cesta básica teve reajuste 4,49%, com alta de 19,49% nos preços de artigos de higiene e de 4,37% nos alimentos. Já os artigos de limpeza ficaram 7,62% mais baratos desde janeiro. A dispersão do preço da cesta básica está elevada, na casa de 100%. O custo mínimo da cesta pesquisada ontem foi de R$ 116,96 e o máximo, de R$ 234,30.