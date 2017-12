Cesta básica aumenta 0,98% na semana O valor da Cesta Básica teve alta de 0,98%, segundo pesquisa diária da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, em convênio com o Dieese. O preço médio, que no dia 19 de julho era R$ 146,20, passou para R$ 147,64 no dia 26 de julho. Dos 31 produtos pesquisados, na variação semanal, 17 apresentaram altas, nove diminuíram de preço e cinco permaneceram estáveis. Por grupo, foram constatadas as seguintes variações: alimentação (1,05%), limpeza (-0,53%) e higiene pessoal (2,24%), ficando a variação acumulada, no mês de Julho, em -0,05%, e nos últimos 30 dias, em -1,27%. No ano, a cesta variou 4,39%, e nos últimos 12 meses, 10,02%. Durante a semana, os produtos que mais subiram foram: absorvente: (12,77%); óleo de soja: (6,54%); alho: (6,21%); papel higiênico fino (5,22%); biscoito maizena (3,49%). As maiores quedas foram: sabão em barra (3,45%); feijão carioquinha (3,36%); salsicha avulsa (1,94%); margarina (1,89%); farinha de mandioca torrada (1,37%).