Cesta básica aumenta em 15 capitais em novembro O preço médio da cesta básica subiu em novembro em 15 das 16 capitais brasileiras pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), na comparação com outubro. Segundo a Pesquisa Nacional de Cesta Básica, divulgada nesta sexta-feira pela instituição, a alta no conjunto de produtos alimentícios essenciais superou os 6% em seis cidades: Curitiba (7,51%), Rio de Janeiro (7,40%), Porto Alegre (7,23%), Brasília (6,22%), Aracaju (6,19%) e Belém (6,15%). Belo Horizonte, com elevação de 4,05%, e São Paulo, com 3,09%, ficaram no bloco intermediário do ranking de variações positivas de novembro. A exceção do mês ficou por conta de João Pessoa, em que o valor da cesta diminuiu 0,74%. O Dieese destacou que, apesar das fortes altas mensais, o comportamento dos preços não seguiu a mesma tendência no acumulado de 2006. Segundo a instituição, seis capitais apresentam variação negativa neste período: João Pessoa (-6,22%), Recife (-4,01%), Fortaleza (-2,83%), Brasília (-1,95%), Vitória (-1,07%) e Belém (-0,19%). Entre as dez capitais com alta, os destaques foram Florianópolis (3,28%) e Salvador (3,14%). São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte apresentaram elevações de 1,01%, 0,56% e 1,34%, respectivamente. Nos últimos 12 meses encerrados em novembro, quatro capitais apresentam variação negativa: Recife (-4,67%), Vitória (-0,96%), Fortaleza (-0,80%) e João Pessoa (-0,43%). As maiores altas foram apuradas em Porto Alegre (7,51%), Aracaju (5,06%), Salvador (4,38%), Belém (4,33%) e Belo Horizonte (4,05%). Em Brasília, o preço da cesta subiu 0,43%; em São Paulo, 0,34%; e, no Rio de Janeiro, 1,58%. Tomate Segundo o Dieese, entre os produtos que se destacaram pela alta, em novembro, o que registrou as maiores variações foi o tomate. O produto, cujo aumento foi verificado em 15 cidades, ficou 55,02% mais caro em Porto Alegre; 51,76%, em Goiânia; e 47,59%, no Rio de Janeiro. A única retração ocorreu em João Pessoa (-11,20%). Na comparação anual, o preço do tomate está mais baixo em 12 capitais, em especial em Recife (-36,25%) e João Pessoa (-30,63%). As maiores altas ocorreram no Rio de Janeiro (10,86%) e Porto Alegre (5,19%). O Dieese destacou também que o preço do óleo de soja subiu em 14 capitais e que os valores do arroz e da carne aumentaram em 13 cidades pesquisadas em novembro. Pão e café também mereceram destaque e subiram em dez capitais. O preço do feijão, por sua vez, aumentou em oito cidades. Açúcar e Batata O estudo do Dieese mostrou que apenas dois produtos - o açúcar e a batata (pesquisada apenas nas nove capitais do Centro-Sul) - registraram predominância de queda nos preços em novembro. No caso do açúcar, as baixas ocorreram em 13 localidades, com destaque para Salvador (-9,68%), Natal (-5,06%), Goiânia (-4,76%) e Fortaleza (-4,08%). Os aumentos foram apurados em Brasília (13,41%), Aracaju (6,80%) e Belo Horizonte (2,96%). Em relação a novembro de 2005, porém, houve alta em todas as capitais que variaram entre 10,32%, em Porto Alegre e 42,86%, em Goiânia. Na avaliação do Dieese, o crescimento das exportações é o principal motivo para este comportamento em 12 meses. Com seu preço acompanhado apenas em nove localidades, a batata registrou redução em seis delas, sendo em quatro com queda superior a 10%: Florianópolis (-12,83%), Belo Horizonte (-11,83%), Vitória (-10,28%) e Brasília (-10,19%). As principais elevações ocorreram em Curitiba (7,62%) e Goiânia (7,35%). Em 12 meses, o preço da batata recuou em todas as capitais, com quedas que variaram de -19,98%, em Goiânia, a -46,41%, em Belo Horizonte. O Dieese realizou a Pesquisa Nacional da Cesta Básica nas cidades de Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória. Cesta mais cara A cidade de Porto Alegre apresentou a cesta básica mais cara do País em novembro. No encerramento do mês passado, o custo médio da cesta na capital gaúcha subiu 7,23% e superou a barreira dos R$ 190. Com o expressivo valor de R$ 192,01, a cesta básica de Porto Alegre desbancou a de São Paulo, que liderou o ranking em outubro, mas apresentou aumento mais comedido no mês seguinte, de 3,09% para R$ 185,29. Outras cidades com preço superior a R$ 170 foram: Belo Horizonte (R$ 179,25), Rio de Janeiro (R$ 179,09), Florianópolis (R$ 178,29), Curitiba (177,45) e Brasília (R$ 173,74). A cidade de Fortaleza apresentou novamente a cesta básica mais barata do País. Na capital cearense, houve aumento de 0,99% e a cesta atingiu R$ 129,27 em novembro. Matéria alterada às 16h39 para acréscimo de informações