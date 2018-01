Cesta básica bate recorde do Plano Real O custo médio da cesta básica do paulistano subiu 0,60% e atingiu ontem R$ 150,63, o maior valor já registrado desde o início do Plano Real, segundo pesquisa diária realizada pela Fundação Procon - órgão de defesa do consumidor vinculado ao governo estadual. No dia anterior, segunda-feira, a cotação média da cesta básica pesquisada em 70 supermercados da capital era R$ 149,73. Dos três grupos pesquisados, dois deles tiveram variação positiva. Os produtos alimentícios ficaram 0,60% mais caros e os artigos de limpeza subiram 1,80%. Já os preços dos artigos de higiene pessoal tiveram recuo de 0,82% ontem. A variação da cesta acumulada desde o início do Plano Real - 30 de junho de 1994 - é de 41,57%.