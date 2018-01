Cesta básica cai 0,23% na última semana, em SP Na última semana do mês, o preço da cesta básica registrou queda de 0,23%. O preço médio, que no dia 20 estava em R$ 206,60, passou para R$ 206,13 ontem, de acordo com pesquisa diária da Fundação Procon-SP. Por grupo, foram constatadas as seguintes variações: Alimentação, - 0,24%, Limpeza, 0,20% e Higiene Pessoal, - 0,56%. Neste período, os produtos que mais subiram foram: batata (kg): 12,03%; cebola (kg): 8,41%; detergente líquido (emb. 500 ml): 3,64%; queijo muzzarela fatiado (kg): 3,07%; extrato de tomate (emb. 350/370 g): 2,80%. As maiores quedas foram: lingüiça fresca (kg): 3,10%; carne de segunda s/ osso (kg): 3,05%; desodorante spray (emb. 90100 ml) 2,60%; arroz tipo 2 ( pac. 5kg): 2,29%; açúcar refinado (pac. 5 kg): 2,09%.