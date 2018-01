Cesta básica cai 0,35% e fica em R$ 147,12 Na quinta semana de pesquisa do mês de julho de 2001, o valor da cesta básica teve queda de 0,35%, revela pesquisa diária da Fundação Procon, órgão de defesa do consumidor vinculado à Secretaria da Justiça do Governo do Estado de São Paulo, em convênio com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese). O preço médio, que no dia 26 de julho era de R$ 147,64 e passou para R$ 147,12 em 2 de agosto. Por grupo, foram constatadas as seguintes variações: Alimentação, 0,04%, Limpeza, 0,41% e Higiene Pessoal 3,59%, ficando a variação acumulada, no mês de julho, em 0,77% (base 31 de julho de 2001), e nos últimos 30 dias, em 0,78% (base 2 de julho 2001). No ano, a cesta variou 4,02% (base 29 de dezembro de 2000), e nos últimos 12 meses, 7,50% (base 2 de agosto de 2000). No período de 27 de julho a 2 de agosto de 2001, os produtos que mais subiram foram: batata (kg): 11,01%; óleo de soja (900 ml): 6,14%; lingüiça fresca (kg) : 5,25%; cebola (kg): 3,75%; feijão carioquinha (pacote de 1 kg ): 2,78%. As maiores quedas foram: queijo muzzarela fatiado (kg): 8,86%; creme dental (tubo 90g): 6,25%; detergente líquido (embalagem de 500 ml): 4,76%; absorvente aderente (pacote de 10 unidades): 4,72%; sabão em barra (unidades): 3,57%. Dos 31 produtos pesquisados, na variação semanal, 12 apresentaram altas, 16 diminuíram de preço e três permaneceram estáveis. Os produtos que mais pressionaram a queda no período, considerando os respectivos pesos na cesta, foram nesta ordem: carne de primeira (kg : 0,37%, queijo muzzarela fatiado (kg): 0,23%, creme dental (tubo 90g): 0,16%, sabão em barra (unidade): 0,10%, papel higiênico fino branco (pacote de 4 unidades): 0,10%.