Cesta básica cai 2,08% em média no Rio O custo das cestas de compras consumidas pelas famílias residentes no Município do Rio de Janeiro apresentou queda média de 2,08% em abril (entre os dias 1º e 30), de acordo com pesquisa do Instituto Fecomércio-RJ. Com a redução, o valor médio da cesta passou de R$ 289,78 para R$ 283,74, valor próximo ao registrado em janeiro de 2003, quando a cesta custava, em média, R$ 282,16. No mês de abril, os produtos que mais caíram de preço foram tomate (-16,54%), maçã (-10,36%), banana prata (-10,06%) e ovo (-9,06%). Em contrapartida, apresentaram altas expressivas a batata (18,33%), a cenoura (15,11%) e o queijo prato (5,73%). Para o levantamento são coletados preços de 32 produtos de alimentação, quatro de higiene e três de limpeza, consumidos por famílias de dez diferentes faixas de renda.