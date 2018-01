Cesta básica caiu 0,06% na semana Na segunda semana de novembro, o valor da cesta básica na cidade de São Paulo registrou uma queda de 0,06%, de acordo com pesquisa diária da Fundação Procon-SP. O preço médio, que no dia 6 era de R$ 209,13, passou para R$ 209,00 hoje. O grupo Alimentação registrou queda de 0,13% e Limpeza, queda de 0,27%. No mês, a cesta acumula uma queda de 0,94% e nos últimos 12 meses, alta de 7,93%. No período, os produtos que mais subiram foram: batata (alta de 7,59%); papel higiênico fino branco (alta de 3,23%); alho (alta de 2,59%); óleo de soja (alta de 2,38%); água sanitária cândida (alta de 2,27%). As maiores quedas foram: café em pó papel laminado (baixa de 5,53%); lingüiça fresca (baixa de 3,23%); biscoito maizena (baixa de 2,94%); macarrão com ovos (baixa de 2,38%); açúcar refinado (baixa de 2,24%).