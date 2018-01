Cesta básica caiu 0,52% na 4ª semana de março em SP O valor da cesta básica em São Paulo apresentou queda de 0,52%, na quarta semana de março. O preço médio, que no dia 18 era de R$ 211,80, passou para R$ 210,70 ontem, segundo resultados da pesquisa diária da Fundação Procon-SP. Por grupo, foram constatadas as seguintes variações: Alimentação, -0,23%; Limpeza, -2,28%; e Higiene Pessoal, -0,91%. A variação acumulada no mês é de -0,01%, e dos últimos 12 meses, 0,72%. No período de 19 a 25 de março, os produtos que mais subiram foram: biscoito maisena (pac. 200 g): 9,57%, macarrão c/ ovos (pac. 500 g): 7,75%, açúcar refinado (pac. 5 kg): 5,21%, farinha de mandioca torrada (pac. 500 g): 2,87%, queijo mussarela fatiado (kg): 2,05%. As maiores quedas foram: carne de primeira (kg): -4,59%, frango resfriado inteiro (kg): -4,42%, ovos brancos (dz): -3,72%, desodorante spray (emb. 90-100 ml): -3,55%, sabão em pó (pac. 1 kg): -3,42%.