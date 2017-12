Cesta básica caiu 1,12% na semana O preço da cesta básica da cidade de São Paulo medida pela Fundação Procon registrou queda de 1,12% no período de 22 a 28 de outubro em São Paulo. O custo médio, que no dia 21 de outubro era de R$ 218,13, passou para R$ 215,68 hoje. Por grupo, foram constatadas as seguintes variações: Alimentação, - 1,45%; Limpeza, 0,09%; e Higiene Pessoal, 0,24%. A variação acumulada em outubro foi de 0,65%, e nos últimos 12 meses, 1,92%. No período, os produtos que mais subiram foram: frango resfriado inteiro (kg): 2.87%; papel higiênico fino br. (pac. 4 unid.): 2.84%; cebola (kg): 2.00%; extrato de tomate (emb. 350-370 g): 1.57%; lingüiça fresca (kg): 1.35%. As maiores quedas foram: batata (kg): -7.74%; macarrão c/ ovos (pac. 500 g): -6.67%; açúcar refinado (pac. 5 kg): -4.80%; absorvente aderente (pac. 10 unid.): -3.76%; farinha de trigo (pac. 1 kg): -3.05%.