Cesta básica caiu 1,29% na semana O valor da cesta básica na cidade de São Paulo teve queda de 1,29% na quarta semana de outubro, de acordo com dados da Fundação Procon-SP. O preço médio, que no dia 23 era de R$ 212,98, passou para R$ 210,23 hoje. Por grupo, foram constatadas as seguintes variações: queda de 1,03% para Alimentação; queda de 1,76% para Limpeza; e queda de 2,94% para Higiene Pessoal. No mês, até hoje, a cesta caiu 1,64% e nos últimos 12 meses, 14,44%. No período, os produtos que mais subiram foram: quilo da lingüiça fresca (5,52%); litro da água sanitária cândida (2,31%); pacote de 10 unidades de absorvente aderente (2,16%); embalagem de 500 ml de detergente líquido (1,72%); óleo de soja (0,99%). As maiores quedas foram: quilo da cebola (-14,81%); papel higiênico fino branco (-5,36%); pote de 250 g de margarina (-5,06%); extrato de tomate (- 4,48%); sabão em pó (- 4,1%).