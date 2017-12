Cesta básica caiu 1,35% na semana Na terceira semana de junho, o valor da cesta básica teve queda de 1,35%, de acordo com dados da Fundação Procon-SP. O preço médio, que no dia 12 era R$ 213,05, passou para R$ 210,18 na quarta-feira. Por grupo, foram constatadas as seguintes variações: queda de 1,50% para o setor de alimentação; queda de 0,05% para Limpeza; e queda de 1,41% para Higiene Pessoal. No período, os produtos que mais subiram foram: salsicha avulsa (kg) (2,39%), unidade de sabão em barra (2,17%), pacote de farinha de mandioca torrada (1,98%), litro de água sanitária cândida (1,65%), embalagem de 350 gramas de extrato de tomate (1,56%). As maiores quedas foram: quilo da batata (-10,80%), sabonete (- 4,08%), quilo de lingüiça fresca (-3,73%), quilo da cebola (-3,51%), pacote de um quilo do feijão carioquinha (-2,93%).