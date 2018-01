Cesta básica caiu 1,48% em fevereiro O preço da cesta básica na cidade de São Paulo registrou queda de 1,48% em fevereiro, de acordo com a pesquisa do Procon-SP. O preço médio, que no dia 30 de janeiro era R$ 213,89, passou para R$ 210,72 no dia 27 de fevereiro. Os produtos que integram o grupo Alimentação registraram uma queda média de 1,23% e os de Limpeza, -4,81%. O grupo Higiene Pessoal subiu 0,15%. Com o resultado, a cesta acumula este ano uma queda de 1,84%. Nos últimos 12 meses, a alta é de 2,23%. Em fevereiro, os produtos que mais subiram foram: cebola (kg): 14,12%; farinha de mandioca torrada (pac. 500 g): 6,13%; óleo de soja (900 ml): 5,02%; farinha de trigo (pac. 1 kg): 5,00%; café em pó papel laminado (pac. 500 g): 4,98%. As maiores quedas foram: açúcar refinado (pac. 5 kg): 20,45%; alho (kg): 8,55%; sabão em pó (pac. 1 kg): 7,74%; lingüiça fresca (kg) 5,03%; batata (kg) -3,09%.