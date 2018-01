Cesta básica dá sinais de redução de preços em SP A cesta básica na cidade de São Paulo, que fechou 2002 com alta recorde, começa a dar sinais de que os preços estão cedendo. Pelo segundo dia consecutivo esta semana, a variação foi negativa. De acordo com pesquisa diária realizada pela Fundação Procon-SP, o preço médio hoje recuou para R$ 207,26, queda de 0,26% em relação a ontem. O grupo alimentação apresentou variação de -0,24%, limpeza, -0,49% e higiene pessoal, -0,11%. Em dois dias, a cesta acumula variação de -0,55%. Nos últimos 12 meses, porém, a alta acumulada é de 30,59%. A variação no Plano Real é de 94,79% (com base de comparação em 30 de junho de 1994). O custo mínimo da cesta básica é de R$ 143,47 e o máximo R$ 282,77, revelando diferença de 97%. Dos 68 itens pesquisados 31 tiveram alta, 23 baixaram de preço e 14 permaneceram estáveis. A coleta de dados abrange 70 supermercados nas 5 regiões da cidade.