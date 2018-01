Cesta básica de hoje é a mais caro do Plano Real A cesta básica na região metropolitana de São Paulo apresentou variação de 1,37% hoje em relação ao dia de ontem. O preço médio da cesta passou de R$ 140,11 para R$ 142,03, o maior desde o início do Plano Real. Segundo a Fundação Procon, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, que organiza a pesquisa, o último recorde havia sido registrado no dia 3 de janeiro passado, quando valor chegou a R$ 142,02. De acordo com o Procon, no mês a cesta acumula alta de 2,42%. No ano, alta é menor, de 0,42%. O grupo de produtos de alimentação mostrou preços 1,59% maiores hoje, enquanto a alta dos artigos de higiene pessoal chegou a 1,28%. Os produtos de limpeza, por sua vez, tiveram queda de 0,13% nesta terça-feira. Dos 68 produtos pesquisados em 70 supermercados, 48 tiveram alta, quatro baixaram de preço e 16 permaneceram estáveis em relação a ontem.