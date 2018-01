Cesta básica de São Paulo sobe 0,44% na semana O custo da cesta básica na cidade de São Paulo registrou alta de 0,44% na primeira semana de fevereiro, de acordo com pesquisa da Fundação Procon-SP. O preço médio, que no dia 30 de janeiro era R$ 205,29, passou para R$ 206,20 ontem. As variações por grupo de produtos foram: Alimentação, 0,42%; Limpeza, 1,65%; e Higiene Pessoal, - 0,64%. Neste período, os produtos que mais subiram foram: batata (kg) 11,28%; creme dental (tubo 90 g): 5,10%; carne de segunda sem osso (kg): 4,03%; cebola (kg): 3,88%; sabão em pó (pac. 1 kg): 3,50%. As maiores quedas foram: salsicha avulsa (kg): - 5,16%; extrato de tomate (emb. 350-370 g): - 4,59%; papel higiênico fino branco (pac. 4 unid.): - 4,24%; detergente liquído (emb. 500 ml): - 3,51%; absorvente aderente (pac. 10 unid.): - 3,23%.