Cesta básica de São Paulo sobe 23,43% em 2002 A cesta básica vendida na cidade de São Paulo acumulou alta de preço em 2002 de 23,43%, segundo divulgação feita nesta segunda-feira à tarde pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese). Em dezembro, o reajuste foi de 2,58%, "um aumento bem menor do que o apurado em novembro, quando chegou a 8,88%". A pesquisa revela que as maiores altas de dezembro foram verificadas em manteiga (13,87%), batata (11,71%), feijão carioquinha (11,41%), açúcar refinado (11,29%), café em pó (8,47%), farinha de trigo (7,28%), arroz agulhinha (5,56%), óleo de soja (4,38%), pão francês (3,83%), carne bovina de primeira (3,13%) e banana (3,03%). O Dieese apurou ainda que, para adquirir os bens alimentícios básicos, o trabalhador paulistano com rendimento equivalente a um salário mínimo (R$ 200) necessitou cumprir em dezembro uma jornada de 174 horas e 36 minutos para adquirir os bens alimentícios básicos, uma alta em comparação com a jornada necessária em novembro (170 horas e 13 minutos) e em dezembro de 2001 (157 horas e 11 minutos). Maior alta foi em Salvador A pesquisa divulgada pelo Dieese revela que, em 2002, houve reajuste de preços da cesta básica em todas as 16 capitais pesquisadas. A menor alta foi no Rio de Janeiro, com variação de 16,16%, enquanto a maior foi verificada em Salvador, com elevação de preço de 31,50%. "Em todas as capitais pesquisadas a alta superou o aumento de 11,11% concedido, em abril, ao salário mínimo", diz o documento. Em dezembro, apenas o Rio de Janeiro registrou queda do custo da cesta básica, de 0,99%, enquanto as demais capitais tiveram alta, com as maiores oscilações ocorrendo em Salvador (8,31%), Recife (7,36%) e Aracaju (6,11%). Porto Alegre, a cesta mais cara Conforme já apurado e divulgado em pesquisas de meses anteriores pelo Dieese, a cesta básica comercializada em Porto Alegre é mais uma vez a mais cara do País, com o preço em dezembro de R$ 164,05. Em São Paulo, o custo foi de R$ 158,73, seguido por Curitiba (R$ 152,18) e Belo Horizonte (R$ 150,94). Fortaleza (R$ 119,39) e João Pessoa (R$ 120,78) tiveram as cestas de menor custo, conforme o Dieese apurou. Para a manutenção de uma família de quatro pessoas (dois adultos e duas crianças), o Dieese estima que o salário mínimo deveria ser de R$ 1.378,19, ou seja, 6,9 vezes o mínimo vigente (R$ 200). Os problemas climáticos em algumas regiões do País e a escalada do dólar pressionaram os preços dos produtos alimentícios, segundo o levantamento. Feijão e óleo de soja, os itens que mais subiram O feijão foi o produto a registrar os aumentos mais expressivos. As principais altas registraram-se em Aracaju (38,65%), Goiânia (36,16%) e Salvador (33,49%). O óleo de soja também seguiu em alta, como já verificado em meses anteriores, e ficou mais caro em todas as dezesseis capitais, com os picos registrados em Recife (11,19%), Florianópolis (9,68%), Belém (8,68%) e Natal (8,53%), e taxas menores no Rio de Janeiro (3,86%) e Belo Horizonte (3,97%). As principais altas no preço da carne ocorreram em Porto Alegre (6,13%), Belo Horizonte (5,72%) e Rio de Janeiro (5,51%). O Dieese apurou também expressivos aumentos em quinze capitais da manteiga. As taxas mais elevadas foram encontradas em Salvador (47,32%), Florianópolis (38,39%), Curitiba (29,17%) e Recife (28,39%). "Essas altas refletem o comportamento registrado para o leite, matéria-prima utilizada na produção da manteiga. Em catorze capitais o preço do leite subiu, com destaque para Aracaju (11,54%), Porto Alegre (7,61%) e Fortaleza (7,27%)", explica o Dieese.