Cesta básica do paulistano fica 1,32% mais barata em janeiro

O custo da cesta básica na cidade de São Paulo caiu 1,32% em janeiro, informou nesta sexta-feira, 6, a pesquisa mensal da Fundação Procon em parceria com o Dieese. O preço médio da cesta ficou em R$ 284,01 no final de janeiro, ante R$ 287,80 no final de dezembro. Na comparação com janeiro de 2008, porém, o preço médio da cesta básica subiu 7,02%. Dos 31 produtos pesquisados em janeiro, 11 apresentaram alta de preço, 16 diminuíram e quatro permaneceram estáveis. No mês passado, o grupo de produtos de Higiene Pessoal registrou recuo de 2,51% e de Alimentação, baixa de 1,41%. O grupo de produtos de limpeza apresentou alta de 0,32%. Dos produtos que compõem o item Alimentação, as maiores quedas em janeiro foram do preço da carne de segunda sem osso (-6,08%), leite em pó integral (-5,98%) e salsicha avulsa (-4,67%). Já a elevação mais expressiva foi do preço da batata, com alta de 37,78%. De acordo com os técnicos do Procon-SP, a redução da área plantada influenciou no aumento do preço da batata.