Cesta básica do paulistano sobe 0,50% em abril O valor da cesta básica do paulistano apresentou alta de 0,50% em abril em relação a março, segundo revelou pesquisa divulgada nesta terça-feira pela Fundação Procon-SP, realizada em convênio com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). De acordo com o levantamento, o preço médio da cesta passou de R$ 207,59 em 31 de março, para R$ 208,63 em 28 de abril. No ano, a cesta básica teve diminuição de 3,58% (base em 28 de dezembro do ano passado). No acumulado de 12 meses, a queda registrada foi de 4,41% (base 28 de abril de 2005). Na análise por grupo, Limpeza puxou a alta registrada no período, com aumento de 1,64%, seguido por Alimentação, que teve acréscimo de 0,62%. Já o grupo Higiene Pessoal apresentou queda de 1,82% no mês. Dos 31 produtos pesquisados pelo Procon, 12 apresentaram alta, 16 diminuíram de preço e três permaneceram estáveis. A maior variação do mês foi registrada pelo frango resfriado inteiro (quilo), que subiu 20,36% em abril. De acordo com os técnicos da fundação, a aumento foi causado pela recuperação dos preços no mês de abril. A suspensão das importações do produto gerou um excedente no mercado, ocasionando um movimento de queda dos preços. No mês de abril, o preço da ave começou a se recuperar devido a uma redução da oferta. Na avaliação do Procon, o preço do frango poderá continuar em trajetória de alta por mais algum tempo. Quedas As quedas registradas no mês foram lideradas pelo absorvente aderente (pacote com 10 unidades), com retração de 10,39%. A maior diminuição do grupo Alimentação foi da batata (quilo), com -9,95%. Segundo os técnicos do Procon, o produto, que teve o maior peso negativo na variação da cesta básica, amenizou a alta no valor médio da cesta. As outras quedas expressivas do mês foram salsicha avulsa (quilo), com -6,69%; lingüiça fresca (quilo), com -5,44%; e margarina (pote de 250 gramas), com -4,17%.