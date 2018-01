Cesta básica do paulistano sobe 1,81% na 2ª semana do mês O preço da cesta básica aumentou 1,81% na segunda semana de abril na capital paulista. De acordo com pesquisa diária da Fundação Procon-SP, realizada em convênio com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese), o valor médio passou para R$ 217,75 no dia 14, ante o preço de R$ 213,88, constatado no dia 7. O órgão, ligado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, informou hoje que a variação acumulada da cesta básica no mês de abril está positiva em 0,67% (base 31/3/2005). Nos últimos 12 meses, acumula alta de 4,39% (base 14/4/2004). Na análise semanal por grupo, a Fundação Procon-SP constatou elevação em todos eles: Alimentação (1,74%), Limpeza (1,06%) e Higiene Pessoal (3,29%). Dos 31 itens pesquisados, 18 apresentaram alta, nove diminuíram de preço e quatro permaneceram estáveis. Os produtos que mais contribuíram para o aumento no preço na cesta básica do período foram o arroz tipo 2 (pacote de 5 quilos), o papel higiênico fino branco (pacote de 4 unidades), a carne de segunda sem osso (kg), o café em pó em papel laminado (pacote de 500 gramas) e a carne de primeira (kg). Entre os preços de produtos que mais subiram, mereceram destaque do Procon-SP o papel higiênico fino branco (pacote de 4 unidades), com alta de 9,32%; o alho (kg), com 7,95%; e a farinha de trigo (pacote de 1 kg), 4,50%. Os itens que tiveram redução mais significativa foram a lingüiça fresca (kg), que recuou 6,28%; a farinha de mandioca torrada (pacote de 500 g), com baixa de 3,13%; e a água sanitária (litro), com diminuição de 2,65%.