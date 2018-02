Cesta básica do paulistano subiu 20% em 2007

A cesta básica do paulistano fechou o ano de 2007 com preço médio de R$ 258,58, o que representa uma alta de 20,11% na comparação com o custo do final de 2006, quando era de R$ 215,29. O dado é da pesquisa realizada pela Fundação Procon-SP, em convênio com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A pesquisa soma 31 artigos, e foi realizada em 70 mercados da cidade de São Paulo. Segundo o Procon, na análise por grupo, os produtos alimentícios foram os que apresentaram a maior alta: 22,98%. Em seguida, estão os artigos de limpeza e de higiene pessoal, com alta de 12,80% e 4,39%, respectivamente. A pesquisa apontou que os produtos que apresentaram alta mais expressiva no ano foram: feijão carioquinha (pacote 1 kg), com 158,82%; cebola (kg), com 105,97%; e batata (kg), com 97,59%. Já as três maiores quedas foram do açúcar refinado, pacote 5 kg (-26,43%); arroz tipo 2, pacote 5 kg (-3,77%); e do alho, kg (-1,09%).