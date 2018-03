Cesta básica do paulistano teve alta de 1,09% na semana O valor da cesta básica do paulistano teve alta de 1,09% na quinta semana do mês de abril de 2003. De acordo com a pesquisa diária da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, em convênio com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese), o preço médio, que no dia 24 de abril era R$ 212,90, passou para R$ 215,21 no dia 30 de abril. Dos 31 produtos pesquisados pelo Procon-SP na semana, 17 apresentaram alta e 14 diminuíram de preço. Neste período, os produtos que mais subiram, segundo a pesquisa, foram: o pacote de 200 gramas do biscoito Maizena (6,86%), o quilo de alho (5,83%), o quilo da carne de segunda sem osso (4,75%), o pacote de cinco quilos do arroz tipo 2 (3,03%) e o quilo da batata (3,01%). As maiores quedas de preços foram: pacote de 10 unidades do absorvente aderente (-4,96%), o litro da água sanitária cândida (- 4,03%), o quilo da salsicha avulsa (-1,90%), o quilo da cebola (-1,89%) e o quilo do sabão em pó (-1,81%).