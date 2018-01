Cesta básica é a mais alta do Plano Real De acordo com apuração do Procon - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo do Estado - a cesta básica do paulistano apresentou alta de 0,48%. O preço médio, que era de R$ 141,80, passou para R$ 142,48, o mais alto desde o início do Plano Real. O preço mínimo observado é de R$ 96,48 e o máximo R$ 210,91, com diferença de 119%. O grupo Alimentação variou 0,05%, Limpeza, 2,93% e Higiene Pessoal, 1,13%. No mês, a cesta variou 2,74%, e nos últimos 30 dias, 2,58%. No ano, a alta é de 0,74%, com peso maior para o grupo limpeza - alta de 6,74% de variação. Nos últimos 12 meses, a alta é de 8,02%, com alta de 9,04% para alimentação. Desde a implantação do Plano Real (30/06/1994), a variação acumulada é de 33,91%. Dos 68 itens pesquisados 24 tiveram alta, 21 baixaram de preço e 23 permaneceram estáveis. Os maiores aumentos registrados foram: batata, com 4,23%; absorvente Sempre Livre, 3,62%; salsicha avulsa, 3,43%. As maiores quedas foram: açúcar, 2,50%; biscoito Maizena Tostines, 2,15%; cebola, 2,04%. A coleta do Procon/Dieese, em 70 supermercados nas cinco regiões da cidade, também levantou três estabelecimentos, em cada região, que apresentam os melhores preços: Centro Futurama - R$ 121,68 - Av. Angélica, 546. S. Cecília - Contém toda cesta Barateiro - R$ 121,94 - R. Rego Freitas, 172. V. Buarque - Contém toda cesta Barateiro - R$ 111,24 - R. das Palmeiras, 187. S. Cecília - Contém 93,47% da cesta Norte Andorinha - R$ 127,02 - Av. Parada Pinto, 2262. V. Amália - Contém toda cesta Peri - R$ 127,88 - Av. Peri Ronchetti, 870. J. Peri - Contém toda cesta Bergamini - R$ 124,46 - Av. Dr. Francisco Ranieri, 834. L. Paulista - Contém 97,11% da cesta Leste Estrela Azul - R$ 121,89 - Pç. Porto Ferreira, 48 A . V. Guilherm. - Contém 96,78% da cesta Do Vale - R$ 123,72 - Av. Itinguçú, 1734. V. Ré - Contém 96,78% da cesta Pepe - R$ 132,44 - Av. S. Miguel, 3308. Ermelino Matarazzo - Contém toda cesta Sul Sonda - R$ 134,46 - R. Darwin, 47. J. S. Amaro - Contém 98,69% da cesta Barateiro - R$ 137,55 - R. Ibirarema, 100. B. Saúde - Contém toda cesta Barateiro - R$ 138,42 - R. Domingos de Moraes, 316. V. Mariana - Contém toda cesta Oeste Extra - R$ 126,56 - R. Samuel Klabin, s/n. Alto da Lapa - Contém toda cesta Castanha - R$ 132,58 - Pça. S. Edwiges, 29. V. Remédios - Contém toda cesta Sonda - R$ 133,29 - R. Turiassú, 2100. Perdizes - Contém 98,69% da cesta