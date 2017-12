Cesta básica em São Paulo sobe 0,21% em outubro O valor da cesta básica do paulistano apresentou alta de 0,21% em outubro, revelou pesquisa do Procon-SP. O preço médio, que no dia 30 de setembro era R$ 214,29, passou para R$ 214,75 no dia 29 de outubro. Por grupo, foram constatadas as seguintes variações: Alimentação, 0,23%; Limpeza, 1,03%; e Higiene Pessoal, 1,51%. No ano, a variação acumulada da cesta é de 0,04% e, nos últimos 12 meses, de 1,58%. No período, os produtos que mais subiram foram: feijão carioquinha (pacote de 1 kg), 20,00%, papel higiênico fino branco (pacote com 4 unidades), 8,28%, frango resfriado inteiro (quilo), 7,69%, água sanitária, 6,62%, queijo mussarela fatiado (quilo), 4,95%. As maiores quedas foram: absorvente aderente (pacote com 10 unidades), menos 7,91%, macarrão com ovos (pacote de 500 gramas), queda de 6,67%, açúcar refinado (pacote de 5 kg), menos 4,80%, óleo de soja (900 ml), queda de 3,81%, sabão em pó (pacote de 1 kg), menos 3,63%.