Cesta básica em SP apresenta alta de 1,53% em maio Após quatro meses de queda, o valor da cesta básica do paulistano apresentou alta de 1,53% em maio, revelou pesquisa do Procon-SP. O preço médio, que no dia 30 de abril era R$ 205,36, passou para R$ 208,50 no dia 31 de maio. Por grupo, foram constatadas as seguintes variações: alta de 2,23% em Alimentação; queda de 0,04% em Limpeza; queda de 2,40% em Higiene Pessoal. No ano, a variação acumulada da cesta é de 2,87% e nos últimos 12 meses, de 2,37%. No período, os produtos que mais subiram foram: cebola (60,19%); açúcar refinado (11,18%); frango resfriado inteiro (10%); queijo muzzarela fatiado (9,77%); carne de primeira (6,57%). As maiores quedas foram: creme dental (- 9,01%); sabão em barra (- 6,00%); farinha de mandioca torrada (- 4,44%); alho (- 4,40%); feijão carioquinha (- 3,05%).