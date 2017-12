Cesta básica em SP teve alta de 2,4% em dezembro Em dezembro, o valor da Cesta Básica do paulistano teve alta de 2,4%, de acordo com a pesquisa diária do Procon-SP, Fundação da Secretaria da Justiça do Governo do Estado de São Paulo, em convênio com o Dieese. O preço médio que no dia 28 de novembro era R$ 209,63 passou para R$ 214,66 em 29 de dezembro. Por grupo foram constatadas as seguintes variações: Alimentação, 2,28%, Limpeza, 1,65% e Higiene Pessoal, 4,25%. A variação no ano é de 3%. No período de 01 à 29 de dezembro, os produtos que mais subiram foram: lingüiça fresca (12,24%), salsicha avulsa (12%), ovos brancos (8,96%), macarrão com ovos (8,73%), farinha de mandioca torrada (8,67%). As maiores quedas foram: queijo muzzarela fatiado (- 9,93%), açúcar refinado (-5,13%), água sanitária cândida (- 4,20%), batata (-3,45%), frango resfriado inteiro (- 2,46%). Dos 31 produtos pesquisados, na variação mensal, 20 apresentaram alta, 11 diminuíram de preço. Os produtos que mais pressionaram a alta no período, considerando os respectivos pesos na Cesta, foram nesta ordem: arroz Tipo 2 (0,90%); carne de primeira (0,33%); ovos brancos (0,26%); macarrão com ovos (0,21%) e biscoito Maizena (0,15%).