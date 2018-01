Cesta básica fecha semana com alta de 0,37% Na terceira semana de janeiro de 2001, o valor da cesta básica teve alta de 0,37%, revela pesquisa diária da Fundação Procon-SP, vinculada à Secretaria da Justiça do Governo do Estado de São Paulo, em convênio com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócios-Econômicos (Dieese). O preço médio, que no dia 11/01/2001 era R$ 138,88, passou para R$ 139,40 em 18/01/2001. Os produtos que mais contribuíram para o aumento do preço da cesta foram: a lingüiça fresca (9,68%), a salsicha avulsa (6,45%), o feijão carioquinha (5,77%), a cebola (5,75%) e a batata (4,35%), produtos que registraram as maiores altas da semana. Noacumulado do ano, a cesta apresenta queda de 1,44% (base 29/12/2000), nos últimos 30 dias, houve um aumento de 0,82% (base 18/12/2000). E nos últimos 12 meses, houve aumento de 3,06% no preço da cesta básica (base 18/01/2000).