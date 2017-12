Cesta básica fica 0,32% mais barata em SP em fevereiro A cesta básica ficou mais barata em fevereiro em São Paulo, tomando como base o mês anterior. É isso o que aponta pesquisa divulgada nesta terça-feira pela Fundação Procon-SP, detalhando que a queda foi de 0,32% no período. No estudo, o preço médio era de R$ 210,20, passando para R$ 209,52 no dia 24 de fevereiro. Dos 31 produtos pesquisados na variação mensal, 10 apresentaram alta, 19 diminuíram de preço e 2 permaneceram estáveis. Aftosa e álcool influenciaram resultado Nos três grupos pesquisados constatou-se queda de 0,02% na alimentação, 1,74% na limpeza e 1,14% higiene pessoal. Dentre os produtos com maior baixa porcentual nos preços, está a batata com queda de 17,79%. A salsicha avulsa e a lingüiça fresca também contribuíram com preços mais baratos, com quedas de 14,07% e 11,09%, atribuídas ao surto de febre aftosa que atingiu o Mato Grosso do Sul e à concorrência com as carnes bovina e de frango. O açúcar refinado e o feijão carioquinha registraram as maiores altas, com 9,49% e 8,52%, respectivamente. Segundo análise do Procon-SP, o aumento dos preços do açúcar deve-se ao maior volume de cana destinado para a fabricação de álcool. Os preços da cesta básica têm apresentado uma trajetória de queda, com variação no ano de -3,17% e, nos últimos 12 meses, de -0,05%.