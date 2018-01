Cesta básica fica 2,85% mais barata em janeiro A cesta composta por produtos básicos de alimentação, limpeza e higiene pessoal ficou 2,85% mais barata na cidade de São Paulo em janeiro, segundo apurou a pesquisa de preços realizada pela Fundação Procon. O índice, que é composto por 31 itens e que custava, em média, R$ 216,37 no dia 28 de dezembro do ano passado, recuou para R$ 210,20 no dia 31 de janeiro. Neste levantamento, 19 itens ficaram mais baratos. E a redução do preço da cesta básica recebeu sua maior contribuição justamente do grupo que mais pressiona as despesas das famílias com baixo poder aquisitivo no levantamento do Índice de Custo de Vida, divulgado hoje pelo Dieese: Alimentação, com queda de 3,62%. Neste grupo, as maiores reduções foram vistas nos preços da cebola (-18,80%), ovos brancos (-15,07% a dúzia) e frango resfriado inteiro (-14,05% o quilo). Os técnicos do Procon chamam a atenção ainda para o comportamento das carnes bovinas com cortes de segunda e de primeira com quedas de 6,83% e 4,97%, respectivamente. "Apesar de não figurarem entre as maiores quedas, as carnes estão entre os produtos que mais pressionaram a baixa da cesta básica em janeiro", dizem. No sentido contrário, o item alimentício que apresentou a maior variação foi o açúcar refinado, uma alta de 15,37%. A redução da cesta básica só não ultrapassou os 2,85% em janeiro porque o grupo composto pelos artigos de higiene pessoal foram elevados em 1,55%. Em 12 meses, a cesta acumula uma ligeira alta de 0,36%. Esta variação comporta o recorde de alta da cesta em 18 de maio do ano passado, quando o valor médio subiu a R$ 221,09. FGV O setor de Alimentação também foi destaque na inflação semanal da primeira semana de fevereiro. Segundo divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o índice teve o menor resultado registrado desde a quarta semana de outubro de 2005 (0,42%) - ficando em 0,45%. As desacelerações nos preços de Educação, Leitura e Recreação, que caiu de 2,81% para 2,22%; e Alimentação, que foi de 0,59% para 0,07%, foram apontados como responsáveis pela menor taxa do indicador.