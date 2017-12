Cesta básica fica abaixo dos R$ 200 O valor da cesta básica do paulistano teve queda de 2,34% no mês de junho, ante maio, chegando a R$ 199,86, de acordo com pesquisa divulgada nesta sexta-feira pela Fundação Procon-SP. É a primeira vez desde outubro de 2002 que a cesta encontra-se abaixo do piso de R$ 200, quando a cesta custava R$ 184,83. A cesta fechou o mês de maio em R$ 204,64. O estudo mostrou que a variação da cesta básica no ano foi de -7,63% (com base em 28 de dezembro de 2005), e no acumulado dos últimos 12 meses, a queda registrada foi de 5,43% (com base em 30 de junho de 2005). Por grupo, a maior diminuição verificada no mês foi de Limpeza, de -3,69%, seguida por Higiene Pessoal, com retração de 2,97%, e por Alimentação, com -2,06%. Dos 31 produtos pesquisados pelo Procon, 17 diminuíram de preço, 12 apresentaram alta e dois permaneceram estáveis. A queda mais expressiva do mês foi da carne de primeira (quilo), com -11,47%. De acordo com a fundação, foi a maior queda registrada para o período nos últimos cinco anos. Foi também o produto que exerceu maior pressão negativa na queda do valor médio da cesta básica em junho, considerando os respectivos pesos na cesta, com -1,26%. Técnicos do Procon avaliaram que a diminuição do preço da carne bovina se deve a um aumento da oferta interna do produto, causada pelo redirecionamento da produção voltada para exportação após o surto de febre aftosa no Mato Grosso do Sul e Paraná, já que alguns países ainda mantiveram o veto à carne brasileira. As outras quedas expressivas do mês foram: feijão carioquinha (pacote de 1 kg), com -11,06%; sabonete (unidade de 90 a 100 gramas), com -6,38%; frango resfriado inteiro (kg), com -5,63%; e sabão em pó (pacote de 1 kg), com -5,20%. Altas Por outro lado, a maior alta de junho foi a da cebola (quilo), com acréscimo de 15,65%, seguida por alho (kg), com aumento de 12,92%; farinha de trigo (pacote de 1 kg), com 6,36%; queijo mussarela fatiado (kg), com 5,41%; e lingüiça fresca (kg), com 3,61%. O Procon divulgou na quinta-feira pesquisa semanal da cesta básica, mostrando queda de 1% na capital paulista. O valor médio da cesta divulgado foi de R$ 198,17, registrado ontem.