Cesta básica fica mais cara A cesta básica do paulistano ficou 0,14% mais cara, revela pesquisa diária do Procon, Fundação da Secretaria da Justiça do Governo do Estado de São Paulo, em convênio com o Dieese. A variação corresponde ao mês de outubro. O preço médio da cesta, que no dia 29 de setembro era R$140,32, passou para R$140,51 em 31 de outubro. Desde o início do Plano Real, a cesta variou 32,06%. No último mês, os produtos que mais subiram foram: salsicha avulsa (6,73%), sabonete (6,45%) e detergente (5,13%). As maiores quedas foram: queijo muzzarela fatiado (13,15%), cebola (6,41%) e alho (4,77%). O relatório também identifica os supermercados que tinham os melhores preços da cesta básica. São eles: as unidades Futurama da região de Santa Cecília; Andorinha, da Vila Amália; Do Vale, da Vila Ré; Barateiro, da Vila Mariana; e Castanha, da Vila dos Remédios.