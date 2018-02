Cesta básica fica praticamente estável em julho O preço médio da cesta básica de São Paulo medida mensalmente pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) ficou praticamente estável em julho. No mês passado, o conjunto de itens pesquisados pela fundação custava R$ 190,63, em média, ante R$ 190,27 verificado no mês anterior, uma elevação de 0,19%. Mesmo assim, no ano até julho, há redução dos preços em 3,22%, que, segundo o coordenador do IPC-Fipe, Paulo Picchetti, deve ser atribuída à queda dos preços dos alimentos no período. No acumulado de 12 meses, o recuo chega a 4,74%, com o preço médio da cesta agosto de 2005 em R$ 196,40. Dividindo por regiões da capital paulista, o preço da cesta caiu de junho para julho na zona norte (-0,11%, passando de R$ 191,20 para R$ 190,98), e na região da zona leste mais próxima ao centro (-0,34%, de R$ 190,67 para R$ 190,01). Nas demais regiões, os aumentos foram os seguintes: 0,46% na zona oeste; 0,72% na zona leste próximo à periferia da cidade; 0,74% na zona sul perto do extremo do município; e 0,55% na zona sul localizada perto do centro. A diferença entre a cesta mais barata (extremidade da zona leste) e a mais cara da cidade (zona sul perto do centro) foi de R$ 18,24, ou 0,99%. Respectivamente, seus preços foram de R$ 184,19 e R$ 202,43 em julho.