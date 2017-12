Cesta básica ficou 0,78% mais cara em junho No mês de junho, o valor da cesta básica do paulistano teve alta de 0,78%, segundo pesquisa diária do Procon-SP, órgào de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, em convênio com o Dieese. O preço médio que no dia 31 de maio era R$ 146,58 passou para R$ 147,72 no dia 29 de junho. A alta acumulada no ano é de 4,45%, e nos últimos 12 meses, de 11,33%. Por grupo foram constatadas as seguintes variações: alimentação (0,97%), limpeza (1,47%) e higiene pessoal (1,85%). Dos 31 produtos pesquisados, na variação mensal, 16 apresentaram altas, 11 diminuíram de preço e 4 permaneceram estáveis. No intervalo entre o dia 1º e o dia 29 de junho, os produtos que mais subiram foram: arroz tipo 2 (9,25%), farinha de trigo (9,09%), queijo muzzarela (7,30%), frango (7,19%) e biscoito maizena (6,58%). As maiores quedas foram: cebola (15,93%), batata (6,67%), linguiça fresca (5,94%), feijão carioquinha (5,92%) e carne de primeira (4,44%). Neste mês os supermercados que tinham os melhores preços da Cesta Básica por região foram: São Paulo Estrela Azul Pça. Porto Ferreira, 48 A V. Guilhermina Região Central Futurama Av. Angélica, 546. Sta. Cecília Região norte Carinhoso Pça Rio Brilhante, 139. V. Maria Alta Região leste Estrela Azul Pça. Porto Ferreira, 48 A V. Guilhermina Região sul Barateiro R. Domingos de Morais, 316. V. Mariana Região oeste Castanha Pç. Sta. Edwiges, 29. V. Remédios