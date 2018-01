Cesta básica ficou mais barata em 13 capitais em janeiro Em janeiro a cesta básica ficou mais barata em 13 de 16 regiões pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica, as quedas mais expressivas deste mês foram verificadas em Porto Alegre (-11,02%), Recife (-10,18%) e João Pessoa (-9,05%). Por outro lado, os bens de primeira necessidade subiram em apenas três cidades, Goiânia (1,45%), Belém (0,82%) e Brasília (0,53%). Segundo o Dieese, o maior valor da cesta básica em janeiro foi apurado em Brasília (R$ 178,14), seguido por São Paulo (R$177,45), Rio de Janeiro (R$172,80) e Porto Alegre (R$170,22). Na outra ponta, a cesta básica mais barata foi encontrada em Recife (R$126,03), seguida por Natal (R$127,67) e Salvador (R$ 128,51). No acumulado de 12 meses (fevereiro 2005 a janeiro 2006), quatro capitais registraram queda na valor da cesta básica: Natal (-6,87%), Recife (-4,75%), João Pessoa (-1,56%) e Goiânia (-0,33%). O maior aumento verificado na cesta básica foi em Belo Horizonte, com crescimento de 12,25%, seguida por Salvador, com 0,52% e Fortaleza, com 5,57%. Salário Mínimo O Dieese calcula mensalmente o valor do salário mínimo necessário com base no maior valor apurado da cesta básica. Em janeiro, de acordo com o preço da cesta básica encontrado em Brasília, o salário mínimo deveria corresponder a R$ 1.496,56, ou seja, 4,99 vezes o salário mínimo vigente, de R$ 300. Este valor é inferior ao exigido em dezembro de 2005, quando chegava a R$ 1.607,11, mas supera o valor referente a janeiro de 2005 (R$ 1.452,28), quando eram necessários 5,59 salários mínimos para atingir esse valor.