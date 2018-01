Cesta básica mensal tem alta de 0,92% em SP A cesta básica mensal do paulistano apresentou uma alta de 0,92% em agosto. O preço médio da cesta básica encerrou o mês em R$ 149,63, sendo que, no dia 31 de julho, estava em R$ 148,26. O resultado foi registrado na pesquisa diária realizada pela Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor vinculado ao governo estadual - e o Departamento Intersindical de Estudos Estatísticos e Sócio-Econômicos (Dieese). Os produtos da cesta básica que mais contribuíram para o aumento do preço da cesta básica em agosto foram: cebola (+37,50%), óleo de soja (+16,10%), margarina de 250 gramas (+7,55%), biscoito de maizena de 200 gramas (+5,81%) e macarrão com ovos de 500 gramas (+5,49%).